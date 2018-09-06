Fethiye’de kaçak tütün imalathanesine baskın: 2 tutuklama

Operasyon sonucu 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Çatalarık Mahallesi’nde bir depoda kaçak sigara üretimi yapıp satıldığını tespit etti.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, imalathane olarak kullanılan bir depoya baskın yaptı.

İmalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramalarda 26 bin 887 adet doldurulup, paketlenmemiş sigara, 41 paket 500’er gramlık nargile tütünü, 4 bin boş makaron, 140 kilo sarmalık kıyılmış tütün, 1 otomatik dijital sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 1 elektronik terazi, 1 kurutma makinesi, 1 metal elek, 2 kollu sigara sarma makinesi ele geçirildi. Gümrük kaçağı tütün ve kaçak üretilen sigaralar ile ele geçen diğer malzemelere ekipler tarafından el kondu.

Olayla ilgili olarak Ü.Y., S.Ö. ile İ.Ç. adlı zanlılar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından yapılan sorgulama sonrası adliyeye sevk Ü.Y. ve S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.