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Fethiye'de kasım ayında deniz keyfi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Kasım ayının ilk haftası hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olması ile birlikte yerli ve yabancı turistler deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Kasım ayının ilk haftası hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olması ile birlikte yerli ve yabancı turistler deniz ve güneşin tadını çıkardı.


Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede, az sayıda yerli turistin de bulunduğu tatil merkezi Ölüdeniz'de, turistler sahillere akın etti.


Sonbaharın gelmesine rağmen, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olduğu Fethiye'de, yazdan kalma günler yaşanıyor. Havanın güzelliği karşısında etkilenen paraşütçüler Babadağ'dan atlayış yapıp Belcekız plajına iniş yaptı.


Hafta sonu tatilini Ölüdeniz'de geçiren tatilciler Kasım ayında denize girmenin daha keyifli olduğunu söyledi.

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