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08 Temmuz 2018 00:15

Fethiye’de kayalıklardan düşen Azeri kadın hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kabak Koyu’nda kayalıklardan düşen Azeri kadın feci şekilde can verdi.

Fethiye’de kayalıklardan düşen Azeri kadın hayatını kaybetti

08 Temmuz 2018 00:15

Talihsiz kadının cesedi 2 saat süren uğraş sonucu kayalıklardan çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Fethiye’de arkadaşları ile kamp yapmak için Faralya Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Kabak Koyu’na gelen 27 yaşındaki Azeri Maryam Omarova koyda bulunan Aladere Şelalesi’ne doğru yürüyüşe çıktı. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen Omarova, şelaleye tırmandığı sırada yaklaşık 15 metre yüksekten aşağıya düştü. Kamp yapmak için Kabak Koyu’na gelen bir doktor, yürüyüş sırasında Omarova’yı suyun içinde hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine Ölüdeniz Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Omarova’nın hayatını kaybettiğini belirledi.


Omarova’nın cesedi, düştüğü yerden sedyeye alınarak sarp arazide Ölündeniz Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından yaklaşık 2 saat taşındıktan sonra yola ulaştırılabildi. Kabak Koyu’na getirilen Omarova’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karabulut, yaptığı açıklamada, "Aladere Şelalesi’nde yaşanan kazada Azeri bir turist hayatını kaybetti. Şelalenin bulunduğu alan koya yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüş mesafesinde ulaşılması zor bir alandı. Gönüllü vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekipleriyle zorlu bir taşıma gerçekleşti. Tatilcilerin bu gibi tehlikeli noktalara tırmanmamalarını tavsiye ediyoruz.” dedi.




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