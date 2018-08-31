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31 Ağustos 2018 15:03

Fethiye’de kepçe operatörü hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir maden ocağının dış bölümünde kalan sahada maden atıklarını düzeltmekte olan kepçe operatörü göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Fethiye’de kepçe operatörü hayatını kaybetti

31 Ağustos 2018 15:03


Edinilen bilgilere göre, Kepçe Operatörü Yusuf Yıldız (53) Fethiye’nin Karagedik Mahallesindeki Maden Ocağı işletmesinde sabah saatlerinde maden sahasında bulunan yığıntıları kepçe ile düzeltirken göçük meydana geldi. Göçüğün altında kalan iki çocuk babası Yusuf Yıldız için maden işletmesinde çalışan diğer görevliler 112 ihbar hattından yardım istedi. Fethiye ilçe emniyet müdürlüğü polis ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yusuf Yıldız yığıntı altından çıkartılırken hayatını kaybettiği belirlendi. Çalıştığı kepçe içerisinde yığıntı altında kalarak can veren Yusuf Yıldız’ın cenazesi Fethiye Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ve araştırma ekiplerinin yaptığı tespitlerinin ardından ön inceleme olarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı haber alan yakınları ve arkadaşları hastaneye akın etti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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