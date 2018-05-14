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14 Mayıs 2018 20:47

Fethiye’de ’Koşabiliyorken Koş’ projesinde pedallar çevrildi

Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş Projesi’ 81 ilde olduğu gibi Muğla’nın Fethiye ilçesinde de yaklaşık 100 bisikletli pedal çevirdi.

Fethiye’de ’Koşabiliyorken Koş’ projesinde pedallar çevrildi

14 Mayıs 2018 20:47


Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen programa yaklaşık 100 bisikletli, İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, bazı protokol üyeleri katıldı. Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar çocuklarıyla 5 kilometre bisiklet sürdü. Beşkaza Meydanında başlayan bisiklet turu, akdeniz caddesi, sahil bandı, şehitler anıtı ve tekrar Beşkaza meydanında son buldu.



Etkinlikle ilgili açıklama yapan Yiğit, etkinliği bakanlığın projesi kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.


Proje kapsamında bakanlığın tüm tesisi ve antrenörleri vatandaşların emrine sunduğunu vurgulayan YİĞİT, “Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz. Bisikletli bir etkinlik yaptık. Bisiklet, herkesin kolaylıkla yapabileceği bir araç. Günlük hayatımızda da yer verebileceğimiz bir branş.” Dedi.


Yiğit, araçların çoğaldığı dönemde bisikletin vazgeçilmez bir vasıta olduğunu dile getirdi. Yiğit, gençlik haftası ve “Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamında tüm halkı spor yapmaya davet etti.


Etkinliğe katılan Deniz Ada Acar (11) çok fazla bisiklet kullandığını, bisiklet kullanmanın güzel ve zevkli olduğun ifade etti.


Acar, “ bisikleti doğru kullandığın sürece daha keyifli olduğunu. Bisiklet yollanın işgal edenlerin duyarlı olması gerektiğini söyledi.


Etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini kaydeden Furkan Uslu (10), bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını istedi.




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