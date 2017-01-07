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07 Ocak 2017 16:50

Fethiye’de minik öğrenciler iyilik vakti peşinde

Fethiye’de minik öğrenciler iyilik vakti peşinde

07 Ocak 2017 16:50

Muğla’nın Fethiye İlçesinde Esenköy Şehit Er Asım Özdemir İlk ve Ortaokul öğrencileri " İyilik Vakti " projesi kapsamında Nursel Özdemir Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler ile bir araya geldi.
Esenköy Şehit Er Asım Özdemir İlk ve Ortaokul öğrencilerinin toplumdaki değerleri fark etmelerini ve yapacakları davranışlar ile öğrencilerin ilerleyen yaşlarda bilinçli birey olabilmeleri için Okul yönetimi ve Nursel Özdemir Rehabilitasyon Merkezi tarafından "İyilik Vakti” projesine imza atılar. Görsel sanatlar öğretmeni Burcu Cünneen ve Okul Aile Birliği yönetimi eşliğinde özel öğrencilere hediyeler verip eğitimlerde bir arada bulundular.

Görsel sanatlar öğretmeni Burcu Cünneen, “Öğrencilerimizin yaşadığımız toplumun değerlerini fark etmeleri ve yapacakları davranışlarla örnek olmalarını istiyoruz. Başka çocukları sevindirmek ve her gün bir kişiyi mutlu ederek iyiliği arttırmak istiyoruz diyen Cünneen Öğrencilerimizin de fikirlerini değerlendirdik. Engelli öğrenciler ile bir araya gelen öğrencilerimiz oldukça mutlu oldular. Engelli öğrencilerin derslerinde bulundular onlara küçük hediyeler verdiler. Toplumumuzda azımsanmayacak derecede olan engelliler ile bir araya gelen öğrencilerimiz onların bizlerden farklı olmadıklarını ve okullarında çok kaliteli eğitim aldıklarını gördüler" dedi.

"İyilik paylaştıkça çoğalır"
Nursel Özdemir Kurucu Müdürü Salih Dündar ise, “Esenköy Şehit Er Asım İlköğretim Okulu öğrencilerin adım attığı bu proje için kutluyorum. İyilik paylaştıkça çoğalır diyen öğrenciler tebessümü engelli öğrenciler ile paylaşmaya geldiler. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz projeleri onlarla paylaştık ve çok etkilendiler. Sadece bir güne özel olmadığını yaşamları boyunca engelli öğrencilerin sevgi ve desteğe ihtiyacı olduğunu gördüler" diye konuştu.



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