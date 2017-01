Fethiye’de öğretmenlere ’Bireylerde Öğrenme Güçlüğü’ semineri

Özel Fethiye İlk ve Ortaokulu öğretmenlerine Özel Nursel Özdemir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi eğitmenleri tarafından “Bireylerde Öğrenme Güçlüğü” konusunda seminer verildi.

Okul toplantı salonunda yapılan seminerde Özel Eğitim uzmanı Ayşegül Brsıdrin “Engelli öğrencilerin farkındalığını artırmak ve onlara bilinçli yaklaşılmalıdır.” Brsıdrin engelli öğrencilerin sadece bedensel olmadığını öğrenme ve anlamada güçlük çekmelerinin de bir engel oluşturuyor dedi.

Özel Fethiye İlköğretim müdürü Ayser Yılmaz “Engelli deyince birçok insanın aklına yatalak kişiler geliyor fakat engel sadece bu değil. Kimisi fiziksel, kimisi öğrenme, kimisi de konuşma ile sıkıntı yaşıyor. Öğrencilerimizin öğrenmede yaşadıkları farklılıklar bile çoğu zaman fark edilemiyor. Bunun farkındalığı için Nursel Özdemir ile işbirliği içerisinde öğretmenlerimize bir seminer yaptık. Semineri etkisi biz eğitimciler için oldukça büyük. Öğrencilerin bile öğrenememesinin altında yatan nedenleri araştırmak gerekiyor. Yeri geliyor bizleri aşıyor. Bu konuda işin uzmanına danışmaktan çekinmiyoruz” dedi.

Özel Nursel Özdemir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Salih Dündar “ Bölgemizde ulaşmadık kapı bırakmayacağız. Biz gönüllü çalışıyoruz ve çalışmalara her geçen gün bir şeyler ekliyoruz. Attığımız her adım bizleri ve eğitimi bir adım daha ileri götürüyor. Okul çağında okuma, yazma ve matematik alanında öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler çevremizde hep vardılar. Fakat kimse ne olduğunun adlandırmadı. Bu öğrencilerin öğrenmelerine engel olan durumları ortadan kaldırmak için varız. Aile, okul ve bizler her zaman işbirliği içerisinde öğrencileri ilerletebiliriz. Bizlerde bunu bilerek geldik. El ele verecek engel durumu olan öğrencilerin ilerlemesi için elimizden geleni yapacağız.” dedi .