Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 13:48

Fethiye’de piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan 3 kişi tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, piyasa sahte dolar sürmeye çalışırken yakalanan 2’si kadın 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Fethiye’de piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan 3 kişi tutuklandı

14 Eylül 2017 13:48


Edinilen bilgiye göre, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum’dan kiraladıkları otomobille Fethiye’ye gelen Önder K., Mustafa B., İlyas B. ile kadınlar H.T. ve N.T.’nin sahte 100 dolarlık banknotlarla alışveriş yaptığı ihbarını aldı. Alışveriş yapılan market ve kuyumcuların bilgisine başvuran polis, şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerin Foça Mahallesi’nde kiraladıkları apart otelde birlikte kaldıklarını tespit eden ekipler operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, kaldıkları oda ve otomobilde yapılan aramada 43 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.


Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Fethiye Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye çıkartılan Önder K., Mustafa B. ve İlyas B. nöbetçi mahkeme tarafından ‘Piyasaya Sahte Para Sürmek’ suçlamasıyla tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevine gönderilirken, H.T. ve N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç