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20 Kasım 2017 16:41

Fethiye’de ruhsatsız silah operasyonu: 1 tutuklama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda ruhsatsız 7 av tüfeği, 3 tabanca ele geçirildi.

Fethiye’de ruhsatsız silah operasyonu: 1 tutuklama

20 Kasım 2017 16:41

Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kontrol ve denetimler sırasında bir restoranda iki kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi sosyal medya Gökhan Karahan isimli bir kişi ile pazarlık yapıp aldıklarını söyledi. İfade doğrultusunda çalışma başlatan ekipler Gökhan Karahan’ın bir fırında çalıştığını tespit etti. Fırına operasyonda Gökhan Karahan’ın sahte kimlik kullandığını, gerçek isminin Ümit Gökhan K. olduğunu belirtildi. Şüphelinin motosiklet ve evinde yapılan aramalarda 7 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet kurusıkından bozma tabanca, mermi ve çok sayıda tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından adiye ye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkeme tarafından “ Silah Ticareti Yapmak” suçlamasıyla tutuklanıp ceza evine gönderildi.




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