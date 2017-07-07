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07 Temmuz 2017 16:03

Fethiye’de sahte para dolandırıcılığı iddiası

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sahte dolar ile dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

Fethiye’de sahte para dolandırıcılığı iddiası

07 Temmuz 2017 16:03


Bir kişinin sahte Kanada ve Avustralya doları ile 50 bin lira dolandırıldığı ihbarını değerlendiren Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kısa sürede E. A. (44) İle B. Y. (28) Çamköy Mahallesi’ndeki ikamet ettikleri evde gözaltına alındı.


Evde yapılan aramada, ecza dolabının içine saklanmış sahte 50 ve 100’lük banknotlar halinde 2 bin 150 Avustralya doları ile Osmanlı sikkesi görünümlü 3 bin 500 parça bakır ele geçirildi.


Dolandırıcılık suçundan çok sayıda sabıkası olduğu kaydedilen E.A. İle B.Y. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A. İle Y. Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.




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