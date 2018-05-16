Fethiye’de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Kaymakam Muzaffet Şahiner’in başkanlığındaki toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Yılmaz Demirelli, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal, TCSG-65 Bot Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yakın, Fethiye Deniz Limanı Şube Müdürü Ömer Zeren İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ve siyasi parti temsilcileri ile ilgililer katıldı.

Kaymakam Şahiner, yaptığı konuşmada, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin Türkiye için önemli olduğunu söyledi. Seçim öncesinde ve sırasında ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi anlamında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Şahiner, “Siyasi partilerin yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket etmesi çok önemli” dedi.