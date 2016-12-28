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28 Aralık 2016 11:11

Fethiye’de spor salonuna yerleştirilen kaçak göçmenlere yardım malzemeleri dağıtıldı

Fethiye’de spor salonuna yerleştirilen kaçak göçmenlere yardım malzemeleri dağıtıldı

28 Aralık 2016 11:11

Muğla’nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla İtalya’ya gitmek isterken jandarma ekiplerince yakalanan 260 kaçak göçmene aşırı soğuktan korunmaları için yerleştirildikleri spor salonunda battaniye ve gıda dağıtımı yapıldı.
Yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek amacıyla Çığlık Koyu sahilinde tekneye binmek isterken son anda jandarma ekiplerince yakalanan kaçak göçmenlerin işlemleri devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksiye düşmesi nedeniyle soğuktan donmak üzere olan göçmenlerin imdadına Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü yetişti.
Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu Fethiye Spor Salonu’nda gözaltında tutulan kaçak göçmenlere havanın aşırı soğuması üzerine jandarma ve polis ekipleri battaniye ve gıda desteği sağlamak için harekete geçti. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Muğla Ofisi ile Hayrat Vakfı Fethiye Şubesi polis ve jandarmanın talebi üzerine 330 battaniye ve gıda temin edip gece saat 01.00 sıralarında spor salonuna getirdi. Göçmenler jandarma ve polisin battaniye ve gıda dağıtımı yapması üzerine büyük sevinç yaşadı. Kaçak göçmenler, "Neredeyse donuyorduk, imdadımıza yetiştiniz. Allah sizlerden razı olsun" diyerek jandarma ve polise teşekkür etti.

"Savaştan kaçıyoruz"
Suriye uyruklu 18 yaşındaki Ahmed Seyid, İtalya’ya gitmek için organizatörlere 4 bin avro verdiğini söyledi. Suriye’deki savaştan kaçtığını ve daha iyi bir yaşam için yola çıktığını ifade eden Seyid, yardımları için jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti.
Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine gönderileceği öğrenildi.



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