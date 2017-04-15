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15 Nisan 2017 22:01

Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çocuğa çarpan minibüse arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

15 Nisan 2017 22:01


Edinilen bilgiye göre, Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı’nda, Dalaman istikametine seyir halinde olan Haim K. idaresindeki 07 SCP 22 minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Berfin Geyik’e çarptı.


Kazanın ardından duran minibüse ise arkadan gelen Abdurrahman A. (27) yönetimindeki 48 D 9881 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Geyik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Abdurrahman A. ile otomobilde bulunan Kadir A. (11), Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.


Öte yandan Geyik’in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları Acil Servis önünde sinir krizi geçirdi.




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