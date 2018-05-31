Fethiye’de trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Metin Vatansever’in kullandığı 48 GP 428 plakalı motosiklet, Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi’nde Azeri Konul yönetimindeki 48 MA 0169 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yol savrulan Vatansever, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin Vatansever’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Motosiklet sürücüsü Vatansever, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatansever’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma polis ekipleri tarafından sürüyor.