Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 12:20

Fethiye’de trafik kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Fethiye’de trafik kazası: 1 yaralı

31 Mayıs 2018 12:20


Edinilen bilgiye göre, Metin Vatansever’in kullandığı 48 GP 428 plakalı motosiklet, Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi’nde Azeri Konul yönetimindeki 48 MA 0169 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yol savrulan Vatansever, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin Vatansever’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Motosiklet sürücüsü Vatansever, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatansever’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma polis ekipleri tarafından sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
26
°
C
  • Perşembe
    26°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç