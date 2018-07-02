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02 Temmuz 2018 22:58

Fethiye’de trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Fethiye’de trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı

02 Temmuz 2018 22:58


Edinilen bilgilere göre, Devran Beken idaresindeki 48 FA 605 plakalı otomobil, Taşyaka Mahallesi 191 ile 171. Sokak kavşağında arkasında tekne bağlı olan 07 TN 352 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, araçlardan biri kanala düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Beken ve yanında bulunan Alkan Kaya ile diğer araçtaki Metin Erten ve Semih Erten yaralandı. Vatandaşlar ve sağlık görevlileri, yaralıları battaniye ve montlarla güneşten korumaya çalıştı. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Metin ve Semih Erten’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.




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