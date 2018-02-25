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25 Şubat 2018 01:09

Fethiye’de trafik kazası: 4 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Fethiye’de trafik kazası: 4 yaralı

25 Şubat 2018 01:09


Kaza, Fethiye - Antalya Karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre: İlker Yöntem (27) idaresindeki 07 Y 5141 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Selim Mersin (38) idaresindeki 31 AZT 89 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı.


Kazada Selim Mersin, İlker Yöntem ve otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep Yöntem (22) ile Ezgi Göçmen (6) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle savrulan araçlarda sıkışan iki sürücü Mersin ile Yöntem olay yerine gelen Muğla Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan, Mersin ve Yöntem’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Öte yandan kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.




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