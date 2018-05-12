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12 Mayıs 2018 19:46

Fethiye’de uçurumda mahsur kalan tatilci kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki, Kelebekler Vadisi’nde uçurumda mahsur kalan tatilci AFAD ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye’de uçurumda mahsur kalan tatilci kurtarıldı

12 Mayıs 2018 19:46


Edinilen bilgiye göre, Kelebekler Vadisine kamp yapmak için gelen 31 yaşındaki Sinan Mandal, bir arkadaşıyla doğa yürüyüşüne çıktı. Vadide bulunan şelaleye ulaşmak için kayalıklara tırmanan Mandal ve arkadaşı çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Mandal’ın yanında bulunan arkadaşı kendi imkanlarıyla kayalıklardan tırmanarak Faralya Mahallesine çıktı. Yukarıya çıkana arkadaşı Mandal’ın kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.


Olay yerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi.


Ekipler, Faralya Mahallesinde bulunan patikadan bir süre yürüdükten sonra Mandal’ın bulunduğu alana inmek için iple kurtarma istasyonu kurdu. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma operasyonunda Maldal bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.


Yukarıya çıkan Mandal ekiplere sarılarak teşekkür etti. Mandal gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şelalenin yakın olduğunu gördük arkadaşımla beraber çıkmak istedik. Bir süre yürüdükten sonra kayalıklarda mahsur kaldık” dedi.


Mahsur kaldığı yerin kayalık ve uçurum olduğunu söyleyen Mandal, “Yaklaşık 3 saat bekledim. Arkadaşımın yardım getirmesiyle kurtuldum. Herhangi bir yerim yaralanmadı. Kurtarma ekiplerine teşekkür ederim” diye konuştu.


AKUT ekip lideri Fatih Işık ise yardım çağrısının üzerine AKUT olarak 7 kişi ve AFAD ekipleriyle kurtarma operasyonu düzenlediklerini ifade etti. Mahsur kalan kişiyi yaklaşık 2 saatlik süren operasyonla kurtardıklarını dile getiren Işık, “Bölgeye tatile gelenlerin ayaklarında kesinlikle parmak arası terlik olmamalı. Tatilciler, patikayı bilen birileriyle ve yanlarında yeterince su bulundurarak yola çıkmaları tavsiye ediyoruz. Gerekli önlemleri almadan yola çıkarlarsa daha üzücü sonuçlarla karşılaşabiliriz” diye konuştu.




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