Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre; Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu maddeyle mücadele programı kapsamında Karaçulha Mahallesi’nde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Narkotik madde arama köpeği Hera’nın da destek verdiği aramada 5 parça halinde 26 gram esrar, 4 uyuşturucu hap ve ruhsatsız kısa dipçikli otomatik tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli K.M. (40), ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk ediği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.