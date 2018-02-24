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24 Şubat 2018 12:17

Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

24 Şubat 2018 12:17


Edinilen bilgiye göre; Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu maddeyle mücadele programı kapsamında Karaçulha Mahallesi’nde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Narkotik madde arama köpeği Hera’nın da destek verdiği aramada 5 parça halinde 26 gram esrar, 4 uyuşturucu hap ve ruhsatsız kısa dipçikli otomatik tüfek ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli K.M. (40), ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk ediği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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