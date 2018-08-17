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17 Ağustos 2018 12:48

Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

17 Ağustos 2018 12:48


Edinilen bilgiye göre; Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.


Bu çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, N.Z (43) gözaltına alındı. N.Z’nin Çatalarık Mahallesi’ndeki evinde narkotik madde arama köpeği Hera’nın da destek verdiği aramada üç parça halinde 430 gram eroin bulundu.


Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli N.Z emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak ceza evine gönderildi.




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