Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri Seydikemer ilçesi Çatak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir ekildiğini belirledi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda Narkotik köpeği "Hera" ile yapılan aramada ormanlık alanda ve zeytinlerin altında kurumaya bırakılmış, 22 kilo 570 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı N.K (53) "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.