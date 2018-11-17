Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözalt

Muğla'nın Fethiye iİlçesinde

polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 3210 gram skunk maddesi ve 3 gram taş kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele programı kapsamında Fethiye'ye İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu geleceği yönünde bilgi aldı. Gelen bilgi doğrultusunda harekete geçen ekipler, Seydikemer İlçesi Çobanlar Mahallesinde şahısların kullandığı aracı durdurdu. Düzenlenen operasyonda, F.C ( 44) ve F.O ( 38) gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, sırt çantası içerisinde Streç Film ve koli bandı ile sarılmış vaziyette 5 parça halinde 3210 gr skunk maddesi (Genetiği değiştirilmiş esrar) ve peçete içerisinde 3 gr taş kokain ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.