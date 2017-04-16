Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 12:29

Fethiye’de Yabancı Uyruklu Vatandaşlarda Oy Kullandı

Muğla’nın Fethiye İlçesine yıllar önce yerleşmiş ve Türk vatandaşlığına geçmiş yabancı uyruklular, Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren Anayasa değişikliği için oy kullandılar.

Fethiye’de Yabancı Uyruklu Vatandaşlarda Oy Kullandı

16 Nisan 2017 12:29


Ölüdeniz Mahallesi’nde oturan çoğunluğu İngiliz uyruklu seçmenler, Ölüdeniz İlkokulu’nda sandık başına gitti. Okula gelerek seçmen listelerinden isimlerini kontrol eden yerleşik yabancılar, daha sonra sandıklarının bulunduğu sınıflarda oylarını kullandı.


27 yıldır Türkiye’de yaşayan İngiliz ve Türk vatandaşı Kathy Loon Salman, oy kullanmaya 2000 yılında başladığını söyledi. Salman, Türkiye’yi, Türkleri çok sevdiğini ve oyunu kullandığını belirtti.


İngiliz asıllı Denise Tangal ise 27 yıldır Fethiye’de yaşadığını, 20 yıldır her seçimde aksatmadan oyunu kullandığını söyledi.


"Türkiye’de Oy Kullanmak Çok Kolay"


Türkiye’de yaşadığını, Fethiye ve Ölüdeniz’i çok sevdiğini belirten Tangal, “Türkiye benim için yaşanacak en güzel yer. Dünyanın farklı yerlerinde yaşadım. İngiltere’de daha az oy kullandım. Türkiye’de oy kullanmak çok kolay. Sandığın başına gelip oyumu kullanıyorum. Herkes de yardım ediyor. Herkes istediğini söylüyor. Her zaman herkese oyunu kullanmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:42
  • Güneş :06:23
  • Öğle :13:17
  • İkindi :16:59
  • Akşam :19:50
  • Yatsı :21:20
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!