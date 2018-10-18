Fethiye'de yamaç paraşütü pilotu denize indi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan turist, iniş sırasında dengesini kaybederek yedek paraşütüyle denize indi.

Fethiye ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin üçüncü gününde, Babadağ'dan uçuş yapan pilotların gökyüzünde yaptıkları gösteri, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda ilgiyle izlendi. Babadağ'ın bin 700 metre pistinden kimliği öğrenilemeyen turist single uçuş yaptı. Turist yaptığı akrobasi gösterisinin ardından inişe geçti. Bu sırada paraşütün kontrolünü kaybederek düşmeye başlayan turist, yedek paraşütünü açarak 100 metre yükseklikten süzülerek denize indi.

Sahilden hareket eden botla kurtarılan turistin, sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi.