Fethiye'de yaralı yeşil deniz kaplumbağası kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde denizde bulunan yeşil deniz kaplumbağası, tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Göcek Mahallesi'nden denize açılan vatandaşlar, denizin üstünde hareketsiz bir kaplumbağa gördü. Vatandaşlar tarafından tekneye alınan kaplumbağa, Göcek Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı'na getirdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin haber vermesi üzerine Göcek'e gelen Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, yeşil deniz kaplumbağasının nefes alabilmesi için uzun süre müdahale etti. Kaplumbağa daha sonra tedavisinin devamı için Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda bulunan DEKAMER'e götürüldü. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska yaptığı açıklamada, kaplumbağayı yaşatmak için müdahalelerinin devam ettiğini söyledi.

Yeşil deniz kaplumbağasının ağlara takılmış olabileceğini ifade eden Kaska, “Kurtulmak için tüm nefesini kullanıp boğulduğu ihtimali üzerinde duruyoruz. Bu gibi olaylardan 72 saate kadar suni solunum ve kalp masajı yapılarak ayılabiliyorlar. Bulunan kaplumbağa da hala yaşama şansına sahip” dedi.