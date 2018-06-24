Fethiye’de yerleşik yabancılar tercihlerini yaptı

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde oturan çoğunluğu İngiliz kökenli seçmenler, Ölüdeniz İlkokulu’nda sandık başına gitti. Okula gelerek seçmen listelerinden isimlerini kontrol eden yerleşik yabancılar, daha sonra sandıklarının bulunduğu sınıflarda oylarını kullandı. Oy kullanan yabancı seçmen sayısında geçen yıllara göre artış olduğu gözlendi. Oy verirken yüzleri gülen yerleşik yabancılar, seçimde kazananın Türkiye olmasını dilediler.

Fethiye Ölüdeniz’de 25 yıldan bu yana Türk eşiyle birlikte yaşayan İngiliz uyruklu Denise Tangal, Ölüdeniz ilkokulu 1204 nolu sandıkta oy kullandı. Ayrıca Jane Soytürk isimli İngiliz uyruklu vatandaş da oy kullanırken, Türkler ile evli ve uzun süredir Ölüdeniz çevresinde yaşayan pek çok İngiliz, Hollanda, Yeni Zelenda uyruklu vatandaşlar da sabahın erken saatlerinden itibaren sandığa giderek oy kullandılar. Denise Tangal, oy verme işlemini tamamladıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ’’20 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Daha önceki yıllarda da oy kullandım. Herkesin kendine göre seçeneğinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Demokrasinin daha güçlü olması ve daha mutlu bir Türkiye için oy kullandım’’ ifadelerini kullandı.