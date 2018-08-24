Fethiye’de Zincirleme Kaza 8 Yaralı

Otomobil içinde sıkışan bayan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza Ölüdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi ile Kocapınar Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Besim Karahan’ın kullandığı 48 BM 717 plakalı otomobil, Akın Alpay idaresindeki 35 EB 7323 plakalı otomobil, Gökhan Çeliker idaresindeki 16 SGH 80 plakalı otomobil ile Cihan Can Gürçevik yönetimindeki 35 GB 0644 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, Jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Araç içinde sıkışan Nesrin Alpay Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri güçlükle çıkarırken, sürücüler ile yanlarında yolcu olarak bulunan Miraç Çapar, Emine Semen ve Semra Semen yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Fethiye - Ölüdeniz yolu kısa süre ulaşıma kapandı. Jandarma ekiplerince araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.