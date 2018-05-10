Fethiyeli Engellilerden Anlamlı Yürüyüş

Sahil bandında kafelerde oturan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Fethiye Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ve Fethiye Belediyesi Kent Konseyi Engeli Meclisi Başkanı Mustafa Bozbaş, yürüyüşün amacının eğlenmek değil farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

İlçede hafta dolayısıyla etkinliklerin deva edeceğini belrten Bozbaş, herkesi engellilerin yanında olmaya davet etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şubesi Başkanı Aydoğan Arslanca ise engellilerin sadece önemli gün ve haftalarda değil, her zaman yanlarında olunması gerektiğini ifade etti.