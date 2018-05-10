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10 Mayıs 2018 15:21

Fethiyeli Engellilerden Anlamlı Yürüyüş

Engelliler Haftası dolayısıyla Fethiye Sahil Bandı Özgecan anıtından başlayan ve Fethiye Belediyesi Bando Takımı’nın eşlik ettiği yürüyüşte, engelli gençler, ellerinde taşıdıkları "Ayrıcalık değil hakkımızı istiyoruz”, "Asıl engel beyinlerdedir, "Engelsiz bir hayat istiyoruz", “En büyük engel sevgisizliktir” yazılı dövizlerle kordon boyundan Beşkaza Meydanı’na kadar yürüdü.

Fethiyeli Engellilerden Anlamlı Yürüyüş

10 Mayıs 2018 15:21


Sahil bandında kafelerde oturan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.


Fethiye Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ve Fethiye Belediyesi Kent Konseyi Engeli Meclisi Başkanı Mustafa Bozbaş, yürüyüşün amacının eğlenmek değil farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.


İlçede hafta dolayısıyla etkinliklerin deva edeceğini belrten Bozbaş, herkesi engellilerin yanında olmaya davet etti.


Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şubesi Başkanı Aydoğan Arslanca ise engellilerin sadece önemli gün ve haftalarda değil, her zaman yanlarında olunması gerektiğini ifade etti.




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