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22 Aralık 2016 11:30

Fethiye’nin okullar bölgesine üst geçit

Fethiye’nin okullar bölgesine üst geçit

22 Aralık 2016 11:30

Fethiye’de okulların yoğun olarak bulunduğu Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı e üst geçit çalışmaları başladı. Üst geçidin 2017 yılının ilk ayında hizmete gireceği öğrenildi.
Fethiye Jandarma Trafik Timlerinin isteği üzerine Antalya Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı Mevkiinde bulunan Okullar bölgesine üst geçit yapım çalışması başlatıldı. Fethiye’de öğrenci yoğunluğunun en fazla olduğu Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı Mevkiindeki Okullar bölgesinde öğrencilerin, yolun karşısına geçmelerini sağlamak amacıyla Fethiye Jandarma Trafik Timlerinin yoğun çabası üzerine Antalya Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından üst geçit yapım çalışması başlatıldı. Aralık ayı sonuna kadar yapımı bitmesi bekleniyor.
Aralık ayı sonuna kadar yapımının biteceği öğrenilen üst geçit, yılbaşı itibariyle kullanılacak. Fethiye Jandarma Trafik timlerinin sorumluluk alanı içerisinde bulunan okullar bölgesinde faaliyet gösteren 1 Rehabilitasyon Merkezi, 6 lise, 3 öğrenci yurdu ve 1 kapalı spor salonu bulunuyor. Bölgede bulunan okullarda her gün sabah okula giriş ve akşam çıkışlarında Jandarma Trafik Timlerinin trafik uygulamasına, yapılan üst geçit çok büyük değer kattı. Yapılan bu üst geçit çalışmasının ardından yeni yapılan duble yolun orta refüjü boydan boya tel çit çekilecek ve yayaların karşıya geçmeleri engellenmiş olacak.



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