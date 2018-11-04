Fethiyespor 0- 0 Zonguldak Kömürspor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bugüne kadar galibiyeti bulunmayan Fethiyespor, kendi evinde Zonguldak Kömürspor ile karşılaştığı maçta 0-0 berabere kaldı.

STAT: Fethiye Şehir

HAKEMLER: Serdar Akkaçoğlu (xxx), Salim Şanlıer (xxx), Segah Tunçkol (xxx)

FETHİYESPOR: Fatih (xx) - Erdi (xx), Kağan (xx) (dk. 60 Onur Okanx), Onur Garip (xx) (dk 83 Alperx), Oktay (xx), Fethi (xx), Mahmut (xx), Yiğit (xx) Alican (xxx) Ramazan (xx) Metin (xx) (dk. 79 Halil İbrahimx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa (xx) - Berkan (xx), Okan (xx), Onur (xxx), Hüseyin (xxx) (dk. 85 Rıdvan) Şevket (xx), Burak (xx), Turan (xx) (dk. 89 Cömert) Emre (xx), Mert (xx), Okan (xx) (dk. 66 Mustafa Tahirxx)

SARI KARTLAR : Metin, Kağan, Fatih (Fethiyespor) Turan, Berkan (Zonguldak Kömür Spor)