Fethiyespor: 1 - Bugsaş Spor 1

Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Bugsaşspor’u, ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan Notlar

Fethiyespor Busgsaspor maçını, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiyespor başkan vekili Hüsrav San, Fethiye Esnaf Odası Başkanı Mehmet Soydemir BUgsaşsporlu yöneticiler ile birlikte izledi.

27 derece sıcak altında oynana karşılaşmada 25’inci dakikada su molası verildi. Her iki takım oyuncuları sahaya Gençlik ve spor bakanlığının " Koşabiliyorsan Koş" yazılı dev bir afişi ile çıktı.

Fethiyesporda kart cezalısı Erdi Bakırcı sakatlar, Anıl Taşdemir ve Üstün Bilgi kadroda yer almadı. Yiğit Yöney ve Kaptan Umut Sözen yedekler arasında yer aldı. Sakatlıktan çıkan Emrullah ilk onbirde görev yaptı. Konuk ekipte kaleci Oğuz Çalışkan, Kerem Gülbahara, Harun Aydın kadroda yer almadılar. Eyüp Geyik, Burak ve Selman ilk onbirde görev yaptı.

Maçtan Dakikalar

14’üncü dakikada Emrullahın ceza alanı dışından sert şutu üst direğe çarparak dışarı gitti.

27’inci dakikada Sinan Kurtun serbest vuruşunda top üsten auta gitti.

30’uncu dakikada Hakanın pasını ceza alanı içerisinde yakalayan Ahmet yerden düzgün bir vuruşlar ağlara gönderdi. 1-0

32’inci dakikada Ahmet Metinin pasını bekletmeden kaleye gönderdi, top üsten dışarı gitti.

37’inci dakikada Ömer ceza alanı dışından yerden vurdu, kaleci Fatih’ten dönen topu Cebrail üst direğe nişanladı dönen top kaleci Fatihin kucağında kaldı.

39’uncu dakikada Hakanın pasını penaltı noktası üzerinde Metin yerden kaleye gönderdi, top kale direğinin dibinden dışarı gitti.

57’inci dakikad Ahmet’in ortaladığı topu Burak yakından topu dışarı attı.

69’uncu dakikada Cebrailin ara pasını emre torum ceza alan içersinde yakaladı yerden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-1

Karşılaşmada başka gol olmayınca 1-1 berabere sona erdi

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Can Cengiz xxx, Mehmet Vargün xxx, Ali Uğurtan Demirtaş xxx

Fethiyespor: Fatih xx, Ensar xx, Metin xx, (Dk. 76 Mustafa xx),Ahmet Dereli xx, (Dk. 65 Enes xx),Efe xx, Kazım xx, Emrullah xx, (Dk. 55 Anıl xx),Fahri xx, Bilal xx, Hakan xx, Ramazan xx,

Bugsaşspor: Mert xx, Kemal xx, Yavuzhan xx, Ömer xxx, Cebrail xx, Sinan xxx, Eyüp xx, (Dk. 46 Ahmet Sun xx), Burak xx, Emre xx, (Dk. 69 Bora ) xx, Turgut xx, (Dk. 46 Yavuz xx ), Enver xx

Gol: Dk. 30 Ahmet Dereli (Fethiyespor), Dk. 68 Emre (Bugsaşspor)

Sarı Kartlar: Dk. 49 Enver (Bugsaşspor ), Dk. 80 Bilal (Fethiyespor)