Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferican güven tazeledi

Lig ekiplerinden Fethiyespor’da yapılan olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Mustafa Ferizcan yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Fethiyespor olağan üstü kongresine yoğun ilgi oldu 800 üyesi bulunan Fethiyesporun olağan üstü kongresi Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek lisesi salonunda yapıldı. Kongreye Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye başkanı ve Fethiyespor onursal başkanı Behçet Saatçı,Fethiyespor eski başkanları Esat Bakırcı,Yavuz Torunoğlları,Timur Fidan ve çok sayıda Fethiyespor sevdalısı katıldı.

Fethiye Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede, kulübün eski başkanlarından İsmail Öztürk’ün adaylıktan çekilmesiyle mevcut başkan Mustafa Ferizcan oy birliğiyle başkan seçildi.

Kongrenin ardından konuşma yapan Ferizcan, başkanlığının ilk döneminde Fethiyespor’un bulunduğu konumun başarı olarak görülemeyeceğini söyledi.

Başkanlığının ilk yılında takımın kemik kadrosunu oluşturduklarını anlatan Ferizcan, “Yapacağımız güzel birkaç transfer ile önümüzdeki yıl Fethiyespor, ligin üst sıralarında yer alacak. Herkes tozlu raflardaki bayraklarını çıkarsın” dedi.

Ferizcan’ın yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Okan Arıkan, Mete Atay, Özkan Torunoğulları, Kenan Kıran, Mehmet Suri, Ergün Özdemir, Sami Kemik, Tolga Yuluk, Emrah Aydın, Murat Tiryaki, Mert Demir, Onur Belci, Aykut Sidekli, Taner Aydın, Mustafa Uçar, Sezai Uysal, Habip Demir, Ali Kıvrak.