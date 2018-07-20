Fethiyespor, Kağan Söylemezgiller’i renklerine bağladı

Lig’de mücadele verecek olan Fethiyepspor, Gümüşhanespor`da forma giyen orta saha oyuncusu Kağan Söylemezgiller ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Ligde mücadele eden Fethiyespor, yeni sezon için transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Lacivert- Beyazlılar, geçen sezon Gümüşhanespor formasını terleten 29 yaşındaki Kağan Söylemezgiller ile anlaşma sağladı.

Fethiyespor Tesislerinde düzenlenen törenle, kendisini 2 yıllığına Lacivert- Beyazlı ekibe bağlayan imzayı atan oyuncu, Fethiyesporun başarısı için elinden geleni yapacağını kaydetti.

İmza törenine Fethiyespor Başkan Yardımcıları Özkan Torunoğluları ile Okan Arıkan katıldı.

Kağan Söylemezgiller, sırasıyla Ankaragücü, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor, Şanlıurfaspor ve son olarakta Gümüşhanespor’da formalarını giydi.