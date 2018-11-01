Fethiyespor Tarık Daşgün ile sözleşme imzaladı

TFF 2'. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Levent Eriş ile yollarını ayırdıktan sonra yeni Teknik Direktörü Tarık Daşgün ile sözleşme imzaladı.

2. Lig Kırmızı Grup'ta 6 puanla 17. sırada bulunan Fethiyespor'da yollarını ayırdığı Levent Eriş'in ardından anlaştığı Tarık Daşgün ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Sözleşme imza törenine Fethiye Belediye ve Fethiyespor Onursal Başkanı Behçet Saatcı ile Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan ve bazı yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Sözleşme imzalanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarık Daşgün, “Takımın konumuyla alakalı kadro yapısına baktığımız zaman olmaması gereken yerde ve hedeflerle sezona başlamış bir ekip. Bende kendi adıma antrenörlük hayatımda hedefleri olan bir antrenörüm. Daha yolun başında sayılırım. Hedeflediğim noktalar var. Bu anlamda hem kendi adıma hem Fethiyespor adına inşallah sonu hayırlı olan bir birliktelik olur. Herkesin iyi niyetini gördüm. Herkes yüreği ile başarı bekliyor. İnşallah bizde bu takıma katkı sağlarız” dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Sivasspor maçında ve Ziraat Kupası karşılaşmasında Hatayspor maçında Fethiyespor'u izleyen Tarık Daşgün, “Açıkçası iki maçta da ayrı ayrı iki kadro oynadık. Bu maçlarda herkesi hazır gördüm. En azından beyin olarak ve birliktelik olarak hiçbir sorun sıkıntı yok. İnşallah bunu çalışmalarımızda sonuçlara da yansıtıp takımı en kısa zamanda olması gereken yere geleceğine inanıyorum. Bu hafta kendi evimizde oynayacağımız Kömüspor maçı başlangıç olacaktır. İnşallah galibiyetle başlayıp sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan da “Tarık Daşgün ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz prensip anlaşmasının ardından resmi sözleşmeyi imzalamak için bir araya geliyoruz. Hocamızla birlikte yeni bir sayfa açtık. Geçmişe tamamen sünger çekip hocamızın bilgi birikimi ve tecrübesiyle Fethiyespor'u hak ettiği yerlere getireceğimizden hiçbir şüphemiz yok. Başta sevgili hocam ve ekibi olmak üzere tüm camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Allah utandırmasın” dedi.

Saatcı “Hoca değişiklikleri olumlu yansır”

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, “Tarık Hoca futbolunu bildiğimiz bir kardeşimiz. Fethiyespor başarıya aç! Bir yerden bir başlangıç yapmak gerekiyordu. Hoca değişiklikleri takımları hep olumlu yansır. Tarık hoca ile beraber Fethiyespor çıkışa geçecektir diye umut ediyoruz. Gerçekten hem karakterli hem de iyi oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Bu kadronun başarılı olmaması mümkün değil. Bizler kulübün ihtiyaçlarını gidermekle mükellefiz. Tarık hocama şimdiden başarılar diliyorum. Onun başarısı şehrin başarısı olacak. Biraz önce iddialı sözler sarf etti. Biz iddialı adamları severiz" dedi.