Fethiyespor’da Levent Eriş Dönemi

Hüsnü Özkara’nın gönderilmesinin ardından Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Fethiyespor, Gümüşhanespor Teknik Direktörlüğü’nden istifa eden Levent Eriş ile yoluna devam edecek.

Kulüp binasında yapılan imza törenine Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ile Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Bugüne kadar camialarını istemeden üzdüklerini söyleyen Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan “Levent Eriş hocamız takımından istifa ettikten sonra biz anlaşma zemini aradık. Hocamız 8 gün önce istifa etmiştir. Bu konuda hiç kimse spekülasyon üretmesin. Hocamız ile bugün itibariyle 1,5 yıllık anlaştık. Şimdi hedeflediğimiz yerlerde olmayı düşünüyoruz" dedi.

İmza töreninde konuşan Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı da ’’Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan’a camia ve yönetim önemli bir kredi sağladı. Yönetim ile ilgili camiadan hiç bir çatlak ses çıkmıyor. Bu kredisinin kalmayacağı ya da bitmeyeceği anlamına gelmiyor. Levent Eriş’in camiamızı tercih etmesi bizleri mutlu etti. Birikimi ve tecrübesi ile Fethiyespor’da olması bizim için onurdur. Hep istikrar ve uzun süre çalışmadan yanayım. 13 haftada 3. hoca değişikliği yaşanıyor. Hocamızın temelli burada kalmasını arzularım. Başarılı olup bayrağı dikeceğine inanıyorum“ diye konuştu.

Teknik Direktör Levent Eriş ise ’’Fethiyespor’dan teklif gelince geride ne varsa sözleşmemi kapatıp geldim. Fethiyespor’un yerini tartışacak değilim. Fethiyespor’da başarıya geldim. Futbolda değişim yaşatmaya geldim. Elimden gelen gayreti sarf edeceğim. Küçüklükten beri aşık olduğum lacivert beyazlı renklerin bulunduğu yerdeyim. Burada Fethiyespor ile çok güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Fethiyespor’un bulunduğu ligde savaşın içinde olmaktan mutluyum" dedi.