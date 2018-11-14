Fethiye'ye yeni yağmur suyu hatları yapılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yağmur yağışlarının yoğun olarak yaşandığı Muğla'da, su baskınlarının yaratacağı olumsuzlukların önüne geçmek için çalışma başlattı.İl genelinde kurulduğu günden bu yana bin kilometrenin üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü, bu yatırımlarına farklı bölgelerde yeni yağmur suyu hatları yapıyor.

Fethiye'de 4 mahalleye yağmur suyu hattı

Yoğun yağmur yağışlarında ortaya çıkabilecek olumsuzluklara önlem olması için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye İlçesinde başlatılan yağmur suyu hat çalışmaları devam ediyor. Foça, Çatalarık, Babataşı ve Cami Mahallelerini kapsayan yağmur suyu hat projesi kapsamında Babataşı Mahallesindeki çalışmalar tamamlanırken Foça ve Cami Mahallelerinde çalışmalar sürüyor. Bu mahallelerdeki hatların tamamlanmasının ardından son olarak Cami Mahallesine yapılacak olan yağmur suyu hatları vatandaşların hizmetine sunulacak.

Su baskınlarına karşı önlem alınıyor

Konu hakkında açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, su baskınlarının meydana gelebileceği bölgelerde önlem aldıklarını söyledi. Ülgen, “İlimiz yağmur yağışlarının en fazla yaşandığı şehirlerin başında geliyor. Bu nedenle yağışların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için Fethiye İlçemizde yağmur suyu hatları yapımına başladık. Başkanımız Dr. Osman Gürün'ün talimatları doğrultusunda İlçemizde 2 Milyon 482 Bin TL yatırımla yaklaşık 3 bin 500 metre hat yapıyoruz. Ayrıca Fethiye'nin ardından Marmaris İlçemizde de yağmur suyu hat çalışması başlatıldı” dedi.