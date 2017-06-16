FETÖ operasyonunda 21 tutuklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Muğla merkezli 24 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Gözaltı kararı alınan 49 kişiden 33 yakalanırken, firarda olan 16 şüphelinin yakalanması çalışmaları sürüyor. FETÖ’nün eğitim kurumlarında görevli oldukları öğrenilen 49 şüpheliden gözaltına alınan 33 şüpheli yargılanmak üzere Muğla Adliyesinde çıkarıldı.

FETÖ’nün haberleşme sistemi Bylock kullandıkları öğrenilen şüphelilerden firarda olan 16’sı hakkında arama çalışmaları devam ettiği açıklandı.