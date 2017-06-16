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16 Haziran 2017 19:21

FETÖ operasyonunda 21 tutuklama

Muğla merkezli 24 ilde Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 21’i tutuklandı, 12’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FETÖ operasyonunda 21 tutuklama

16 Haziran 2017 19:21


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Muğla merkezli 24 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Gözaltı kararı alınan 49 kişiden 33 yakalanırken, firarda olan 16 şüphelinin yakalanması çalışmaları sürüyor. FETÖ’nün eğitim kurumlarında görevli oldukları öğrenilen 49 şüpheliden gözaltına alınan 33 şüpheli yargılanmak üzere Muğla Adliyesinde çıkarıldı.


FETÖ’nün haberleşme sistemi Bylock kullandıkları öğrenilen şüphelilerden firarda olan 16’sı hakkında arama çalışmaları devam ettiği açıklandı.




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