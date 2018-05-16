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16 Mayıs 2018 19:00

FETÖ’nün kapatılan dernek üyelerine operasyon

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Fethiye KOM Grup Amirliğince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edildikten sonra kapatılan Genç Prizma Derneği üyesi 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ’nün kapatılan dernek üyelerine operasyon

16 Mayıs 2018 19:00

Şüphelilerden 11’i yakalandı.


Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması üyelerinin dernek kisvesi altında, Polis Okullarına ve Askeri Liselere, yetiştirilmiş örgüt üyelerini yerleştirmeye çalışan 17 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı alındı. Muğla Merkezli, Aydın, Antalya, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Mardin ve Van illerinde eşzamanlı olarak yapılan operasyonda şüphelilerin 11’i yakalanırken, adreslerinde bulunamayan firari şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.


Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.




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