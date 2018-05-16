FETÖ’nün kapatılan dernek üyelerine operasyon

Şüphelilerden 11’i yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması üyelerinin dernek kisvesi altında, Polis Okullarına ve Askeri Liselere, yetiştirilmiş örgüt üyelerini yerleştirmeye çalışan 17 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı alındı. Muğla Merkezli, Aydın, Antalya, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Mardin ve Van illerinde eşzamanlı olarak yapılan operasyonda şüphelilerin 11’i yakalanırken, adreslerinde bulunamayan firari şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.