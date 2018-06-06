FETÖ’nün Muğla’daki yeni yapılanmasına operasyon

15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

15 adrese operasyon

FETÖ/PDY terör örgütü Muğla yeni yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyet yürüten, firari durumda bulunan örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşılayan, örgüte arka çıkan ve maddi durumu iyi olmayan şahısların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımlarda bulunan, yapılan operasyonlar sonucu ağır darbe alan terör örgütünü yeniden canlandırmak ve örgütten kopmaları engellemek amacıyla sık sık toplantı yapan, devam eden davaları takip eden, terör örgütüyle iltisaklı olanlar ve aileleri ile temas halinde olmaya çalışan, itirafçı olmamalarını sağlamak adına sanık/tanık ailelerine telkinde bulunan 9 şahıs ve örgüt tarafından Gaygubet/Hijyen evi olarak adlandırılan 6 adres tespit edildi. Muğla ve ilçelerindeki 15 adreste örgüt yöneticileri olan M. K Dalaman’da, O.M. ve Ö.U. Menteşe’de, M. K. ve A.Ç. Fethiye’de, A.T., M.A ve M.C. Bodrum’da, B.Ö. Milas’ta yakalandı.

Gaygubet ve Hijyen evlerine operasyon

Operasyonda Gaygubet/Hijyen evlerinde ise, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince aranan M.S., Denizli 3.Ağır Ceza Mahkemesince A.S. Menteşe’de, Muğla 2.Ağır Ceza Mahkemesince aranan T.T. ve E.T., başkası adına sahte kimlikli R.Ç., Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliğince aranan Y.S. ve aramı bulunmayan K.S., Ü.T. ve T.T. isimli şüpheliler Fethiye’de, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince aranan A.D., Y.C.K, D.G. Köyceğiz’de gözaltına alındı.

Telefonları klozete atmaya çalıştılar

Gözaltına alınanın şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Aramalarda şahıslardan çok sayıda digital materyal, sahte kimlikler ve pasaportlar ele geçirildi. Ayrıca şahısların bir kısmı GSM telefonlarını klozete ve su dolu kovaya attığı, bir kısmı da GSM’leri formatlamaya çalıştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin telefonlarında terör örgütünün yeni haberleşme sistemi Falcon yüklü olduğu öğrenildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler yapılacak adli işlemlerinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.