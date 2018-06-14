FETÖ’nün yeni yapılanmasına 11 tutuklama

Muğla’nın Menteşe, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Bodrum ve Milas ilçelerindeki 15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamaları tamamlanan 16’sı adli makamlara sevk edildi. 16 şüpheliden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında MİT Bölge Müdürlüğü, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla terör örgütünün yeni yapılanma içerisinde olduğu tespit edilmişti. Gaygubet/Hijyen evi olarak adlandırılan 6 adres tespit edilmesi sonrası gözaltına alınanın şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konulmuştu. Aramalarda şahıslardan çok sayıda digital materyal, sahte kimlikler ve pasaportlar ele geçirildi. Ayrıca şahısların bir kısmı GSM telefonlarını klozete ve su dolu kovaya attığı, bir kısmı da GSM’leri formatlamaya çalıştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin telefonlarında terör örgütünün yeni haberleşme sistemi Falcon yüklü olduğu öğrenildi.

Terör örgütü FETÖ/PDY’nin Muğla’daki yeni yapılanmasında aktif olarak faaliyet yürüttüğünün belirlenmesi üzerine 6 Haziran’da operasyon başlatılmıştı. Firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacının karşılandığı, örgüte müzahir olan ve maddi durumları iyi olmayan kişilere kopmalarını engellemek amacıyla yardımda bulunulduğu, davaların takip edilerek, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve aileleriyle temas halinde olunmaya çalışıldığı, davaları süren örgüt mensuplarının itirafçı olmalarını engellemek için sanık ve tanıkların ailelerine telkinde bulunulduğu tespit edilmişti.

Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen16 kişiden 11’i tutuklanırken, üçü ise arama kaydının bulunduğu Afyon ve Burdur ekiplerine teslim edilmişti. Gözaltındaki diğer 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.