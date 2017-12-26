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26 Aralık 2017 02:10

FETÖ/PDY firarilerini, çocukları ele verdi

Muğla’nın Yatağan ilçesinde rutin yol uygulaması yapan polis ekipleri, Yunanistan’ın Rodos Adası’na kaçmak isteyen 5 şüpheliyi ve ailesini gözaltına aldı.

FETÖ/PDY firarilerini, çocukları ele verdi

26 Aralık 2017 02:10


Edinilen bilgiye göre, Muğla-Aydın karayolundaki uygulama noktasındaki Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurarak araçtakilerin kimlik kontrollerini yaptı.


Araçta bulunan M.K ve M.K’nın FETÖ/PDY üyesi olması nedeniyle, araçtakilerle birlikte gözaltına alındı.


Üzerinden kimlik çıkmayan bir şahsın ise kimliğinin F.U. olarak belirlenmesi üzerine, belirlenen şahsın da aynı örgüte üye olmasından dolayı arandığı belirlendi.


İşlemleri için karakola götürülen şüpheliler ve beraberindekilerden, çocukların babalarına kimliklerinde belirtilen isimden farklı şekilde seslenmelerinden şüphelenen polis ekipleri, Y.K. ve T.U.’nun kimliklerinin sahte olduğunu belirledi.


Polis ekipleri tarafından yapılan aramada üzerlerinden yüklü miktarda döviz çıkan şüphelilerin Marmaris’ten Yunanistan’ın Rodos Adası’na kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Öte yandan şüphelileri İzmir’den Marmaris’e götüren minibüsün sürücüsü de gözaltına alındı.




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