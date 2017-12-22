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22 Aralık 2017 20:10

FETÖ/PDY Muğla çatı davasında 7 tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması Muğla Çatı davasında ara karar açıklandı.

FETÖ/PDY Muğla çatı davasında 7 tahliye

22 Aralık 2017 20:10

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 18 Aralık’ta Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda başlayan duruşmada ilk ara karar açıklandı.


22’si tutuklu 41 şüphelinin bulunduğu FETÖ/PDY Muğla çatı davasında, sanıklar ile ilgili ‘Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi veya üyesi olmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak ve Bankacılık Kanunu’na muhalefet suçlarından dolayı iddianame hazırlamıştı. Davanın ilk duruşması sonunda dava savcısı mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında sanıklardan ‘Etkin pişmanlık’tan yararlanmak isteyen ve itirafçı olan İl İmamı İlker Kaya, Tahir Palaska, Veysi Yeşilmen, Mustafa Apaydın ve Hüseyin Turgut’un tahliyelerini talep etti.


Mahkeme tarafından verilen ara kararda savcılık tarafından tahliyeleri talep edilen İlker Kaya, Tahir Palaska, Veysi Yeşilmen, Mustafa Apaydın ve Hüseyin Turgut’un yanı sıra yine itirafçı olan Sami Çoban ve Safet Gökçeoğlu’nun tahliyesine karar verirken, tutuklu 21 sanıktan 7’si tahliye oldu.




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