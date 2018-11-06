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Fidanlar, fidanlarla büyüyecek

Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen fidan dikimi Muğla’da Menteşe, Fethiye, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde de eş zamanlı tören düzenledi.

Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen fidan dikimi Muğla'da Menteşe, Fethiye, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde de eş zamanlı tören düzenledi.


Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen ‘Fidanlar fidanlarla büyüyecek' kampanyası kapsamında Muğla il genelinde Bin 500 adet değişik türde fidan dikimi gerçekleştirildi. Menteşe ilçesinde Düzeyn mevkiinde düzenlenen fidan dikim törenine Vali Yardımcısı Rıza Dalan da katıldı. Hünnap, Ceviz, Servi, Fıstık Çamı gibi gelir getirici fidanlar toprakla buluşurken, fidanlar öğrenciler tarafından dikimi yapıldı.

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