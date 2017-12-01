Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 14:03

‘Fifi’ için seferberlik ilan edildi

Muğla’nın Milas ilçesinde dereye düşen ‘Fifi’ isimli küçük köpek için itfaiye ekipleri, kurtarma operasyonu düzenledi.

‘Fifi’ için seferberlik ilan edildi

01 Aralık 2017 14:03

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik zorlu çalışmanın ardından Fifi’yi sağ salim kurtardı.


Milas’ta F.Ç. isimli vatandaş Fifi isimli köpeğiyle şehir merkezinden geçen Balavca Deresi kenarından İsmetpaşa Mahallesi’ndeki ikametlerine gitmek üzere yaya halde seyir halindeyken, köpeğin yoldan geçen araçlardan ürkmesi sonucu dere içerisine düştü. Köpek sahibi F.Ç. ilk başta kendi imkanlarıyla Fifi’yi dereden çıkarılmak istendi. F.Ç. köpeğini kurtarmakta başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.


Gelen ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Fifi’yi yakalamak için önce inceleme yaptı, sonra çalışma düzenledi.


İtfaiye ekipleri, Balavca Deresi’nin Anadolu Lisesi ile Merkez Okulu’nun arasındaki bölümünde, araçlardan ürken Fifi’yi yakalamak için seferber oldu. Derenin çamur ve sulu olması itfaiye ekiplerine zor anlar yaşatırken, yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından Fifi Balavca Deresi’nin Amfi Tiyatro civarındaki kısmında sağ salim yakalandı.


Fifi daha sonra sahibi F.Ç.’ye teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
15
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç