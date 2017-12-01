‘Fifi’ için seferberlik ilan edildi

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik zorlu çalışmanın ardından Fifi’yi sağ salim kurtardı.

Milas’ta F.Ç. isimli vatandaş Fifi isimli köpeğiyle şehir merkezinden geçen Balavca Deresi kenarından İsmetpaşa Mahallesi’ndeki ikametlerine gitmek üzere yaya halde seyir halindeyken, köpeğin yoldan geçen araçlardan ürkmesi sonucu dere içerisine düştü. Köpek sahibi F.Ç. ilk başta kendi imkanlarıyla Fifi’yi dereden çıkarılmak istendi. F.Ç. köpeğini kurtarmakta başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Gelen ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Fifi’yi yakalamak için önce inceleme yaptı, sonra çalışma düzenledi.

İtfaiye ekipleri, Balavca Deresi’nin Anadolu Lisesi ile Merkez Okulu’nun arasındaki bölümünde, araçlardan ürken Fifi’yi yakalamak için seferber oldu. Derenin çamur ve sulu olması itfaiye ekiplerine zor anlar yaşatırken, yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından Fifi Balavca Deresi’nin Amfi Tiyatro civarındaki kısmında sağ salim yakalandı.

Fifi daha sonra sahibi F.Ç.’ye teslim edildi.