Finlandiya eğitim sistemi Bodrum’da

Konuyla ilgili gerçekleştirilen tanıtım toplantısına çok sayıda velinin ve eğitimcinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bodrum FİDOL Anaokulunda gerçekleşen toplantıya; FİDOL Okulları Kurucusu Faik Birgül, FİDOL Okulları İcra Kurulu Başkanı Şule Yurcu, FİDOL Okulları Finlandiya Eğitim Direktörü Eveliina Mielikainen, FİDOL Okulları İngilizce Eğitim Koordinatörü Pınar Boynikoğlu, FİDOL İlkokulu İngilizce Öğretmeni Fidan Erdinç, Bodrum FİDOL Anaokulu kurucusu Erhan Nasırlı başta olmak üzere çok sayıda velinin katılımı ile gerçekleşti.

FİDOL Okulları İcra Kurulu Başkanı Şule Yurcu eğitim sistemi hakkında bilgiler vererek, "Finlandiya eğitim programının özünde; çocuğun gerçek hayat içerisinde özgür düşünmeyi, özgür hareket etmeyi 2 yaşından itibaren öğrendiği ve ilerki yaşlarda da bunu geliştirdiği vardır. “Yapan çocuk öğrenir” anlayışı ile çocuğun beş duyusuna hitap edilmesi esastır. Fidol okullarının kurulumu Finlandiya’da 2 yıldır yapılan gözlemler sonucunda başlamıştır. Ülkemizde de çocuklarımıza ve öğretmenlerimize Finlandiya anlayışında eğitim öğretim ortamı yaratılıp özellikle de ailenin de katılımını birleştirerek arzu edilen eğitim öğretime çocuklarımızı hazırlamanın mümkün olduğu üzerine çalışılmaktadır." dedi.

Bodrum FİDOL Anaokulu kurucusu 50 yıllık eğitimci Erhan Nasırlı Finlandiya’da 100’e yakın okul, binlerce öğretmen ve öğrenci ile temas kurduğunu ifade ederek, "Bizim çocuklarımızın Finlandiyalı çocuklardan hiçbir farkları yok. Finlandiya eğitim ekolunu, Türk eğitim sistemine uyarlarken en büyük yenilik öğrenme ve öğretme anlayışıdır" şeklinde konuştu.

FİDOL anaokulundan sonra en yakın zamanda ilkokul, ortaokul ve lisenin de Bodrum’a kazandırılacağını belirten Erhan Nasırlı, geleceğimiz için yapılacak en büyük yatırımın çocuklarımızın eğitimine yapılması gerektiğini belirtti.

Seminere katılan Sanatçı Suavi de Bodrum yarımadasında hem Bodrumlular hem de ülkemiz için atılan bu adımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.