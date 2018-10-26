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Fırtına durdu, yarış yeniden başladı

Bodrum’da, dün etkili olan fırtına nedeniyle ara verilen The Bodrum Cup Yelken Yarışları kaldığı yerden devam etti.

Bodrum'da, dün etkili olan fırtına nedeniyle ara verilen The Bodrum Cup Yelken Yarışları kaldığı yerden devam etti.


Bodrum'da dün etkili olan fırtına nedeniyle The Bodrum Cup Yelken Yarışları'na katılan bin 500 kişi Yunan adasında mahsur kalmış, akşam saatlerinde Bodrum'a dönecek olan yarışmacılar fırtınanın 90 km hıza ulaşması nedeniyle Leros Adası'ndan hareket edememişti. 120 yelkenli teknenin katıldığı bin 500 yarışmacının bulunduğu Bodrum Cup Yelken Yarışları bir gün ertelenmişti.


Fırtınanın etkisini kaybetmesiyle birlikte ara verilen The Bodrum Cup Yelken Yarışları kaldığı yerden devam ederken; Leros Adası'ndan mahsur kalan 120 yelkenli tekne ve bin 500 yarışmacı Türkiye'ye doğru yola çıktı.

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