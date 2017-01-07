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07 Ocak 2017 13:22

Fırtına elektrik telleri koparıp ağaçları devirdi

Fırtına elektrik telleri koparıp ağaçları devirdi

07 Ocak 2017 13:22

Muğla’nın Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde geceden beri etkili olan fırtına ve lodos nedeniyle elektrik telleri koptu, ağaçlar devrildi.
Dalaman Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, zaman zaman hızı saatte 110 kilometreyi bulan fırtına Güney Ege bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.
Ortaca ilçesinde Çaylı Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Dere Mahallesi ve Dalyan Mahallesi Arıkbaşı Mevkiinde, Köyceğiz İlçesinde ise Otmanlar Mahallesindeki elektrik telleri koptu. Her iki ilçede de elektrik kesintileri meydana geldi.
Ortaca’da fırtına nedeniyle Çaylı Mahallesinde bulunan Deniz Sevinç’e ait bahçeye çam ağacı devrildi. Devrilen ağaç elektrik tellerini kopardı.
Gece yer yer devam eden ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren lodos ve fırtına nedeniyle kopan elektrik tellerine ADM ekipleri müdahale ederek telleri yeniledi.
Sabah kalktığında çam ağacının devrildiğini gördüğünü ifade eden mahalle sakini Recep Fırtına; “Hemen yolu açmaları için ekiplere haber verdik. Elektrik idaresini aradık. Sürpriz oldu sabah kalktığımız zaman. Gece fırtına vardı. Ağaçlar o yüzden yıkılmış.” dedi.
Serasının büyük bir hasardan kıl payı kurtulduğunu dile getiren Çiftçi Deniz Sevinç ise; “Seranın yanındaki limon ağacı gitmiş. Elektrik kabloları vardı. Arkadaşlar gelerek akımı kestiler. Yol kapandı. Diğer mahalle sakinleri buradan işine gelip gidemiyor. Fırtına nedeni ile ağaçlarında kökünün tam sağlam olmaması sonucu bahçeme devrildi. Fırtına bizi çok büyük zarara uğrattı.” diye konuştu.
Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki 3 gün içerisinde hava sıcaklığının eksi derecelerde olacağını belirterek, vatandaşları buzlanma ve don olayı konusunda dikkatli olmaları için uyardı.



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