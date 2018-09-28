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Fırtına öncesi deniz keyfi

MUĞLA (İHA) – Orta Akdeniz üzerinde oluşacak olan ve Pazar günü Türkiye’de etkili olması beklenen tropik fırtına öncesi, Marmaris’te deniz keyfin devam etti.

MUĞLA (İHA) – Orta Akdeniz üzerinde oluşacak olan ve Pazar günü Türkiye'de etkili olması beklenen tropik fırtına öncesi, Marmaris'te deniz keyfin devam etti.


Marmaris'te tatilini geçiren yabancı turistler, yarın akşam bölgeyi etkisi altına alması beklenen fırtınayı çok da umursamaz şekilde Belediye Halk Plajı'nda denizin keyfini çıkarıyor. Marmaris Belediyesi, başta kıyı bölgeleri olmak üzere ilçe genelinde önlem almaya devam ediyor.

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