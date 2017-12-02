Fırtınada kabusu yaşadılar

Bir teknenin batma tehlikesi geçirdi. Sahil güvenlik ekipleri ise tekneyi ve içerisinde bulunan 8 kişiyi son anda kurtardı.

Turizm cenneti Bodrum sabah saatlerinde fırtınaya yenik düştü. Sabah erken saatlerde başlayan rüzgar sahil kenarlarında bulunan restoranları ve barları vurdu. Saatteki hızının zaman zaman 60 kilometreye ulaştığı şiddetli fırtına nedeniyle birçok restoran, masa ve sandalyelerini içeriye almak zorunda kaldı. 2 haftadır sıcak havanın etkili olduğu Bodrum’da fırtınayla birlikte hayat durma noktasına geldi. Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent ve birçok sahil kenarında dalgaların boyu metrelerce yükseldi. Bazı tekneler batma tehlikesi geçirdi. Bodrum-Kos feribot seferleri iptal edildi. Belediye, yaptığı anonsla vatandaşlara uyarılarda bulundu. Fırtınanın etkisinin gece saatlerinde arttıracağı öğrenildi.

Batma tehlikesi geçirdi

Akyarlar açıklarından Bodrum’a tirhandil yarışlarına gelen “Last Maxmus” isimli ahşap gulet motor arası nedeniyle deniz açıklarında sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 5 mil sürüklenen ahşap gulet alabora olma tehlikesi geçirdi. Bodrum açıklarına kadar sürüklenen tekneyi ve 8 mürettebatını Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardı. Tekne yelken açmasıyla birlikte Sahil Güvenlik ekipleri limana kadar tekneye eşlik etti.

Yarışa geldiklerini söyleyen Gürkan Çıplak, "Motorda bir arza oluştu. Sürüklenmeye başladık. Sahil güvenlik ekipleri gelerek bizleri kurtardı. Bizim için büyük bir macera oldu” şeklinde konuştu.

Yarışlar iptal

Keşişleme 60 km Güney ve Güney doğudan esen fırtına nedeniyle denizde dalga boyunun 2,5 metreye kadar ulaştı. Sabah saatlerinde "Otokar 2018 cup Tirhandil" yarışları için gelen kaptanlar ve sporcular limandan ayrılamadı. Yarışların ertelenmesini ise Yarış Kurulu Başkanlığı Ayberk Olcay sporculara duyurdu. Olcay Can ve mal emniyeti açısından bugünkü yarışları durdurulduğu ifade ederek, “Denizde fırtına çok fazla olduğu için yarışlar fırtınanın dinmesi ile başlayacaktır. Açık denizde rüzgar 60 km hızda esiyor. Bu yüzden denize açılmak yasaktır. Kimse limandan çıkış yapmasın” dedi.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre ise fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinde sona ereceği öğrenildi.