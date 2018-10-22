Fotoğraf dünyasının kalbi Marmaris'te atacak

Uluslararası Marmaris Fotoğraf Akademisi Derneği (UMFAD) tarafından düzenlenen Marmaris Fotoğraf Günleri, akademisyenleri, usta fotoğraf sanatçılarını ve fotoğraf sevdalılarını atölyeler, paneller, sunumlar ve söyleşilerle 27-28-29 Ekim'de Marmaris'te buluşturacak.

Türk fotoğrafına katkı sunmak, tanıtmak ve alanında uzman bakışların fotoğrafçılarla buluşup, etkileşmesini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin birçok yerinden fotoğrafçılar ve fotoğraf sevdalıları katılacak.

Fotoğrafa gönül vermiş, akademisyenler, Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, Prof Dr. Emre İkizler, Prof Dr. Oktay Çolak, Prof. Dr. Osman Ürper'in yanı sıra, Fotoğrafın ve Işığın Ustası İbrahim Zaman, Türk fotoğrafında isminden sıklıkla bahsedilen deneyimli Fotoğrafçı Eğitmen Serkan Turaç, İran fotoğraf Sanatçısı Bahman Zohouri ve fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekip, ilgi uyandırmayı başaran fotoğraf sanatçısı Cihan Karaca, atölye çalışmaları, seminerler, paneller ve sunum söyleşilerle bilgilerini paylaşacak.

Fotoğraf Günleri, fotoğraf dünyasındaki usta isimlerin deneyimleri, bu yolda ilerlemek isteyen kişileri bir araya getirerek üç günü adeta bir şölen havasında yaşatmayı hedefliyor. Türkiye'nin birçok yerinden fotoğrafçının ve fotoğraf sevdalısının katılması planlanan organizasyon için geri sayım başladı.