Bu yılın konusu olan “Kıyısal Değil Kırsal Muğla” isimli fotoğraf yarışmasının birincisi “Yörük Çobanlar” isimli fotoğrafıyla Belma Arslan oldu.

Muğla'nın deniz kıyısında yer alan bölgeleri ile tanınmış olması nedeniyle kırsal bölgelerinin de görülmeye değer güzellikte olduğunu göstermek ve bölgelerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl “Kıyısal Değil Kırsal Muğla” adında ikincisi gerçekleşen fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu.

Nevzat Çakır, İsa Çelik, Çerkes Karadağ ve Sadık İncesu gibi Türkiye'nin önemli fotoğrafçıları ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden birer temsilcilerinin jüriliğini yaptığı yarışmaya 269 fotoğraf sanatçısı katıldı. Birbirinden farklı 957 fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada Belma Arslan'ın “Yörük Çobanlar” isimli fotoğrafı birinciliği, Erdal Türkoğlu'nun “Dibekdereli” isimli fotoğrafı ikinciliği, Salim Şimşek'in “Sepet Tamiri” isimli fotoğrafı da üçüncülüğü alırken Mansiyon ödülünü ise Murat Bakmaz'ın “Kerimoğlu” isimli fotoğrafı aldı.

Yarışmanın ödül töreni ve fotoğrafların sergilenmesi ilerleyen günlerde yapılacak.